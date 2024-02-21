Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области

Украинские системы противовоздушной обороны сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
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