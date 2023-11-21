Израиль разработал пять этапов процесса обмена заложниками

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разработала четкий процесс, состоящий из пяти этапов, в соответствии с которым заложники будут освобождены и переданы Израилю на фоне развивающейся сделки по освобождению заложников, которая в настоящее время обсуждается в кабинете министров страны, – передает израильский «Канал 12».
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