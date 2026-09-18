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Царьград

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Какие мировые автобренды могут первыми вернуться на русский рынок

Какие мировые автобренды могут первыми вернуться на русский рынок

Аналитики определили, какие зарубежные автобренды первыми могут вернуться в Россию.Эксперты активно обсуждают возможные сценарии возвращения мировых автомобильных брендов на русский рынок.

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