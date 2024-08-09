В России высказались о сроках начала переговоров с Украиной

Депутат Колесник не исключил начало переговоров РФ и Украины осенью Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о сроках начала переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии