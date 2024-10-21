В России введут налог на бани и сараи

После регистрации хозяйственных построек, таких как бани и сараи, по программе «дачной амнистии», владельцы будут обязаны платить налог на имущество за исключением случаев, когда постройка является единственной на участке, сообщили эксперты РИА Недвижимость.
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