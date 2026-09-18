Первый день выборов в Госдуму подошел к концу в Воронежской области

В эту пятницу, 18 сентября, в Воронежской области стартовали выборы депутатов Госдумы IX созыва. Корреспондент «Воронежских новостей» провел первый день на избирательных участках столицы Черноземья, чтобы увидеть, как проходит голосование, и оценить уровень безопасности и активности горожан.