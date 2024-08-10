По итогам второго квартала Petrobras понес убытки Чистая прибыль бразильской государственной нефтяной компании Petrobras за второй квартал составила около $470 млн.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По итогам второго квартала Petrobras понес убытки Чистая прибыль бразильской государственной нефтяной компании Petrobras за второй квартал составила около $470 млн.
Свежие комментарии