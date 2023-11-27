Бюджет Красноярского края сформирован с учетом мнения жителей

Состоялись традиционные публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета региона. В обсуждении приняли участие депутаты Заксобрания, представители исполнительной власти, крупных предприятий, профсоюзов, а также эксперты — всего около 250 человек.
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