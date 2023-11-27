Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семахина Елена
    А что толку? Цены-то уже хорошо взлетели!Путин подписал за...
  • Николай Яныгин
    Повышение окладов, повышение понижающего коэффициента это вещи Законов о прохождении службы. А инфляция военных конеч...Военная пенсия с ...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    не надо забывать про Швецию и Норвегию которые помогли взорвать Северный потокЧепа заявил, что ...

Бюджет Красноярского края сформирован с учетом мнения жителей

Бюджет Красноярского края сформирован с учетом мнения жителей

Состоялись традиционные публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета региона. В обсуждении приняли участие депутаты Заксобрания, представители исполнительной власти, крупных предприятий, профсоюзов, а также эксперты — всего около 250 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх