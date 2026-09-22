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Калужские новости

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Отопление в соцучреждениях Калужской области включат с 24 сентября

Отопление в соцучреждениях Калужской области включат с 24 сентября

Отопление включат в детских садах, школах и больницах с 24 сентября из-за холодных ночей и роста ОРВИ.

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