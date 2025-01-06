Mash: водителей могут начать штрафовать за шаурму и энергетики за рулём

Водителей могут начать штрафовать за шаурму, энергетики и другие перекусы за рулём. Это дополнится запретом на курение, если камеры распознают предметы в руках небезопасной помехой, сообщает Telegram-канал Mash.
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