Грузинская снайперская винтовка DELTA-308

В Грузии для замены находящихся на вооружении советских и израильских самозарядных снайперских винтовок государственным научно-техническим центром (НТЦ) «DELTA», расположенным в Тбилиси, была создана новая высокоточная снайперская винтовка под индексом DELTA-308.
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