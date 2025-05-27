Голова №7: Работник морга с женой 5 лет торговали останками тел

Они уже признались в краже и продаже человеческих останков. Им грозит тюрьма.Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, Седрик Лодж, признался, что в течение пяти лет вместе с женой крал и продавал человеческие останки, пожертвованные науке.