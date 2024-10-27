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«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Шэньчжэнем», хотя перед матчем котировался явным фаворитом

«Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» в 29-м туре чемпионата Китая (2:2). До матча команда Леонида Слуцкого котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.

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