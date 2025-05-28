Участники Совета министров обороны ОДКБ обсудили ситуацию в зоне ее ответственности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Участники заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Бишкеке военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации.
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