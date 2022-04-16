Дель Пьеро впервые после ухода из «Юве» в 2012-м посетил матч клуба на «Альянц Стэдиум»

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Алессандро Дель Пьеро посетил домашний матч «Ювентуса» впервые за десять лет. Бывший форвард туринцев поприсутствовал на игре 33-го тура Серии А с «Болоньей» (1:1).