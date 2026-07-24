Почему колхозники в СССР не получали зарплату до 1966 года

Зарплата для советского колхозника была таким же абстрактным понятием, как полет на Марс. До второй половины 1960-х годов вместо денег в ходу были «палочки», зерно и полная уверенность, что ты работаешь «за спасибо».
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