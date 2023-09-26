"Еще 400 тыс. мигрантов приедут в Россию". Завоз гастарбайтеров продолжится – Хуснуллин сделал заявление

Идём той же дорогой Запада и США. По тихому перетекают и все их ценности к нам. Это очевидно и не видит этого только Путин. Платить достойную з\п и повысить рождаемость своей нации не хотят. Повышают з\п правительству, а Титов предлагает опять завозить мигрантов до 400 тыс. голов. В Берлине сегодня 55% немцы, а остальные мигранты. Через 10-20 лет эта нация растворится и кого там будет больше, тот и будет править!

АШ

Анатолий Шадрин

Этот Хуснуллин знает, что делает. Сам на этих чурках деньги зарабатывал, а теперь, когда его в правительство взяли, просто делает это на государственном уровне. Но он не один ведь все это продвигает. Вон Титов, заявил, что мало мы чурок из Средней Азии везём! Предлагает ещё из Юго-Восточной Азии их завозить. Говорит, там их 655 миллионов живет!)))) Пока все они, начиная о мелкого коммерсанта до министра, от сотрудника миграционной службы до, так называемых, омбудсменов, будут на этом зарабатывать, до тех пор этих чурок будут завозиться в страну со всеми вытекающими из этого последствиями.