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Царьград

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В Беларуси за сутки задержали 6 курьеров телефонных мошенников

В Беларуси за сутки задержали 6 курьеров телефонных мошенников

За минувшие сутки в Беларуси задержаны шесть курьеров телефонных и интернет-мошенников, у двоих из них иностранное гражданство, а изъятая сумма превышает 140 тыс.

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