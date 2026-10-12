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Иркутск Сегодня

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В Братске за несколько дней ликвидировали пять медведей, вышедших к жилым домам

Власти Братска продолжают фиксировать случаи выхода диких животных из леса в черту города. За минувшие дни в рамках мероприятий по регулированию численности диких животных специалисты изъяли пять особей, которые представляли угрозу для жителей, — сообщил мэр города Александр Дубровин на своем канале в МАХ (18+).

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