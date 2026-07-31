«Хотели проверить НАТО»: Польша объяснила, почему не была сбита российская ракета Х-101 Накануне на территории Польши упала именно российская ракета Х-101.
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«Хотели проверить НАТО»: Польша объяснила, почему не была сбита российская ракета Х-101 Накануне на территории Польши упала именно российская ракета Х-101.
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