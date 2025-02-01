Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски «ловить мух и тигров»

Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит Валентин Катасонов Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Российские СМИ и российские чиновники с высоких трибун уже почти три года (с момента начала специальной военной операции на Украине и санкционной войны Запада против нашей страны) твердят о резком сближении Российской Федерации и Китайской Народной Республики в самых разных сферах.
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