“Former Vice President Kamala Harris told actress Keke Palmer she has not yet decided on a presidential run in 2028 amid mounting speculation surrounding whether the Democrat will launch a third campaign,” NewsNation reports.
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