В Госдуме возьмут под парламентский контроль формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство.
Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Их и в России не должно быть... Каждый день сообщения о преступлениях этих обезьян...
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А ТЕХ, КТО УЖЕ В П-Е, КУДА ???
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8 час.
p
patentlil
Ввксти экзамен для получения лицензии врача, аналогично тому экзамену, который сдают иностранные специалисты в той стране, куда они приехали на постоянное жительство!
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1 час.
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