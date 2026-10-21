ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Российские бойцы перед штурмом Тимошевки в Запорожской области тайно сосредоточились в тылу ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Троха.
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