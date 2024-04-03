В Иране боевики напали на два полицейских участка

На юго-востоке Ирана в регионах Систан и Беледжистан совершено нападение на два полицейских участка. Атака произведена членами террористического движения «Джейш аль-Адль», признанного в Иране террористическими.
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