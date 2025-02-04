Трамп подписал указ об оказании на Иран максимального давления

Президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. Документ был подписан во вторник, 4 февраля, американский лидером в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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