The Hill: в Конгрессе США готовят закон, обязывающий Трампа помогать Киеву

В американском Конгрессе ряд проукраинских законодателей из обеих партий работает над законопроектом, который обяжет избранного президента США Дональда Трампа запрашивать военную и экономическую помощь для Киева, пишет The Hill.
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