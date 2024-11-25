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Петербургский дневник

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Депутат Бессараб заявила, что инвалидам II группы положен сокращенный рабочий день

Они должны работать не более 35 часов в неделю Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, которые работают в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

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