Депутат Бессараб заявила, что инвалидам II группы положен сокращенный рабочий день

Они должны работать не более 35 часов в неделю Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, которые работают в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.