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Живая Кубань

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Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новороссийском

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новороссийском

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под НовороссийскомСмертельная авария, в результате которой погиб 28-летний мотоциклист, произошла на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Новороссийск».

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