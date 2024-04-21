Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новороссийском

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под НовороссийскомСмертельная авария, в результате которой погиб 28-летний мотоциклист, произошла на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Новороссийск».
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