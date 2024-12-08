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Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов

Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов

Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Содержащий предложение ввести мораторий документ от 23 ноября, с которым ознакомились «Известия», подписал замглавы Минстроя Юрий Муценек.

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