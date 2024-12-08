Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Содержащий предложение ввести мораторий документ от 23 ноября, с которым ознакомились «Известия», подписал замглавы Минстроя Юрий Муценек.
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