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Представлена литиевая батарея с рекордной плотностью энергии — более 600 Вт·ч/кг

Представлена литиевая батарея с рекордной плотностью энергии — более 600 Вт·ч/кг

Новая технология способна существенно увеличить время полёта дронов и электрических аэротакси Исследователи из Tianmushan Lab и Университета Цинхуа разработали литий-металлические аккумуляторные ячейки с очень высокой плотностью энергии.

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