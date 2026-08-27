Представлена литиевая батарея с рекордной плотностью энергии — более 600 Вт·ч/кг

Новая технология способна существенно увеличить время полёта дронов и электрических аэротакси Исследователи из Tianmushan Lab и Университета Цинхуа разработали литий-металлические аккумуляторные ячейки с очень высокой плотностью энергии.
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