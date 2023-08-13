Защитник «Локо» Фассон: «Без Дзюбы испытываем определенные трудности. Он очень сильно помогает команде»

Защитник красно-зеленых высказался после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ. – Каких эмоций больше: положительных, из-за того, что команде удалось уйти от поражения, или есть сожаление, что потеряли очки? – Сожалею, что не удалось взять дома три очка.