Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой. Украинские боевики безуспешно пытаются укрыться от точного огня экипажей 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого армейского корпуса и несут безвозвратные и санитарные потери.
Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой. Украинские боевики безуспешно пытаются укрыться от точного огня экипажей 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого армейского корпуса и несут безвозвратные и санитарные потери.
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