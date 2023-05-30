Русская весна

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Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Танковый батальон ДНР накрывает пехоту ВСУ под Авдеевкой. Украинские боевики безуспешно пытаются укрыться от точного огня экипажей 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого армейского корпуса и несут безвозвратные и санитарные потери.

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