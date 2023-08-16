Царьград

5 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Вряд ли правительство ответственно за "игрища с рублем". А вот ЦБ имеет прямую ответственность за подобные спекулятив...Путин устроит раз...
  • Россиянин
    А все просто: Хохлы хотели вас поиметь, европитеки.В НАТО отказались...
  • Россиянин
    Видать по шапке плучил."Это было ошибкой...

Участников драки с мигрантами в Челябинске могут посадить за изнасилование

Участников драки с мигрантами в Челябинске могут посадить за изнасилование

Активисты, поддерживающие русских парней, считают, что статья притянута за уши.Отец одного из задержанных участников массовой драки с мигрантами в челябинской школе — несовершеннолетнего Артёма — написал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
Решили выслужиться &quot;наши&quot;  следаки перед Бастыкиным? Или имитируют активно так свою &quot;работу&quot;? Или, страшно сказать, следаку &quot;занесли&quot; эти диаспоры? Ну не может же он просто бояться всех этих южных гастеров?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх