Участников драки с мигрантами в Челябинске могут посадить за изнасилование

Уя

Уфимцев я

Решили выслужиться "наши" следаки перед Бастыкиным? Или имитируют активно так свою "работу"? Или, страшно сказать, следаку "занесли" эти диаспоры? Ну не может же он просто бояться всех этих южных гастеров?