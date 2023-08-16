Участников драки с мигрантами в Челябинске могут посадить за изнасилование
Активисты, поддерживающие русских парней, считают, что статья притянута за уши.Отец одного из задержанных участников массовой драки с мигрантами в челябинской школе — несовершеннолетнего Артёма — написал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Решили выслужиться "наши" следаки перед Бастыкиным? Или имитируют активно так свою "работу"? Или, страшно сказать, следаку "занесли" эти диаспоры? Ну не может же он просто бояться всех этих южных гастеров?
Свежие комментарии