Глава Музея музыки: закрытие Русского дома в Берлине не остановит русскую культуру

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов заявил, что юридический процесс закрытия Русского дома в Берлине может занять не менее года, однако это не означает прекращения существования русской культуры в Германии.
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