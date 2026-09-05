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Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно

Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно

87-летнего Станислава Сырского, отца бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, готовят к подключению к аппарату ИВЛ.

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