Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно

87-летнего Станислава Сырского, отца бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, готовят к подключению к аппарату ИВЛ.
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