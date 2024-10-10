Какова причина отмены (переноса) второго саммита «мира» Зеленского?Ключевая причина отмены второго саммита «мира» – это то, что Киев не сумел выполнить «домашнее задание» перед проведением этого мероприятия.
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