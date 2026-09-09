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Суд оставил в силе штраф «ПСЖ» на 2,7 миллиона евро за нарушение требований гендерного равенства

Парижский административный суд оставил в силе штраф в размере 2,7 миллиона евро, наложенный на «ПСЖ» за несоблюдение целевого показателя гендерного равенства, сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP.

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