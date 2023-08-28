Невероятной красоты зрелище увидят над своими головами приморцы

Лишь единожды жители Приморья смогут наблюдать «Голубую» Луну в 2023 году, сообщает PRIMPRESS. Данное астрономическое явление появится на небосводе 30 августа примерно в 18:52 по московскому времени, в фазе полнолуния окажется приблизительно в 04:37 31 августа.
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