Шесть почетных доноров РФ получили звание «Ветеран труда Костромской области»

КОСТРОМА, 17 ноября, ФедералПресс. В начале октября нынешнего года губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» почетным донорам России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии