Медведев призвал обеспечить бесспорную легитимность результатов выборов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал обеспечить абсолютную прозрачность голосования на выборах и бесспорную легитимность результатов.
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