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Ламело Болл набрал 34 очка и 13 передач в победной игре с «Вашингтоном»

Ламело Болл набрал 34 очка и 13 передач в победной игре с «Вашингтоном»

«Шарлотт» справился с «Вашингтоном», уступая по ходу третьей четверти «-19», – 117:114. Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл отметился 34 очками, 13 передачами, 8 подборами и перехватом (4 потери).

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