Возможно ли объективно измерить боль с научной точки зрения? 

В условиях отсутствия стандартизированных методов измерения субъективного опыта боли, профессор машиностроения и промышленного проектирования Северо-Восточного университета Инцзы Линь разрабатывает инновационные подходы к оценке болевых ощущений.
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