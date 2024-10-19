Medical Insider

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Возможно ли объективно измерить боль с научной точки зрения? 

В условиях отсутствия стандартизированных методов измерения субъективного опыта боли, профессор машиностроения и промышленного проектирования Северо-Восточного университета Инцзы Линь разрабатывает инновационные подходы к оценке болевых ощущений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх