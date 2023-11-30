Сопротивление России экспансии Запада двигает мировую историю

ПРАВДА И ПОБЕДА В Индии вышел фильм о судьбоносной роли советского танка Tекст: Александр Тимохин Вся история человечества в последние столетия пошла бы иным путем, и Запад давно бы добился желаемой им гегемонии на планете – если бы не одно препятствие.