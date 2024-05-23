Эксперт рассказал о способах увеличения накоплений на пенсию

Для того, чтобы выйти на пенсию с солидным капиталом, стоит задействовать сразу два финансовых инструмента, которые включают участие государства и работодателя, рассказал «Известиям» 23 мая генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк.
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