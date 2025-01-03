Как я патрулирую улицы в Америке, но я не полицейский , про устройство охраны в США

﻿﻿Я давно не писал, но мне тут и там пишут по электронной почте с просьбой продолжить. В этой статье я расскажу вам о патрульной безопасности в великих США и о том, как все работает, сравню со своим опытом работы с безопасностью и полицией в России, расскажу о трансформации патрулей и напоследок расскажу быть это ссылка патруля на мою трансляцию Я живу в США уже 2,5 года и недавно сменил охранную компанию.