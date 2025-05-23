«Департамент туризма расследует использование ксенона при восхождении на Эверест»: Британские военные попали под следствие из-за слишком быстрого подъема на Эверест – они покорили гору за пять дней вместо двух месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии