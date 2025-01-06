Женщина узнала, что свекровь хотела присвоить себе купленные ею подарки для детей

Для детей канун праздников — это период, когда подарки находятся в центре внимания. Но некоторые эгоистичные взрослые, похоже, хотят сделать дарение подарков своего рода соревнованием, что портит настроение всем.
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