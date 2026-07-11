В Самарской области 12 июля объявлен желтый уровень опасности

Жителей Самарской области предупредили о резком ухудшении погодных условий в субботу, 12 июля. Согласно данным Приволжского УГМС, в отдельных районах региона прогнозируются ливневые дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду.