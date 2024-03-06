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Серия массированных ударов по Харьковской области и налет беспилотников - куда направлялась уничтоженная ДРГ

Серия массированных ударов по Харьковской области и налет беспилотников - куда направлялась уничтоженная ДРГ

Мощные удары пришлись по Купянскому, в Чугуевском районе прошла атака беспилотников. Как сообщает телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР, в Харьковской области уничтожена ДРГ ВСУ возле пограничного перехода «Нехотеевка».

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